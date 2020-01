Nancy (33) bouwt garage om tot haar- en nagelsalon Anthony Statius

13 januari 2020

13u09 10 Deinze Nancy Haerinck uit Wontergem heeft haar garage in Groenhove 12 in Wontergem omgebouwd tot het gloednieuw haar-en nagelsalon Hairtrend Nancy.

Ook in deelgemeente Wontergem zit jong ondernemerstalent. Nancy Haerinck opende afgelopen weekend haar vernieuwd kapsalon in Groenhove 12.

“Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de kappersschool PIVA in Oudenaarde en daarna was ik 4 jaar zelfstandig actief in Poeke, bij Aalter”, zegt Nancy. “De voorbije acht jaar was ik kapster in bijberoep, maar nu wil ik er opnieuw volledig voor gaan. Ik heb mijn job als logistiek medewerker bij RVT Sint-Vincentius opgegeven en ik heb mijn garage in Wontergem volledig omgebouwd tot mijn nieuwe studio Hairtrend Nancy. Mannen, vrouwen en kinderen zijn welkom voor een nieuwe snit en daarnaast kan je hier ook terecht voor een nagelbehandeling. In februari ga ik ook aan de slag als visagiste. Tenslotte kom ik ook tot bij de mensen thuis.”

Hairtrend Nancy is open van maandag tot en met zaterdag, enkel op afspraak. Meer info via de Facebookpagina ‘Hairtrend Nancy’?