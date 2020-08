Nacht van de Vleermuis gaat voorlopig door Anthony Statius

09u23 0 Deinze De Nacht van de Vleermuis mag voorlopig doorgaan in het centrum van Deinze. Dit melden de organisatoren van Natuurpunt Tussen Leie en Schelde.

Op zaterdag 29 augustus organiseert Natuurpunt Tussen Leie en Schelde de Nacht van de Vleermuis. Gewapend met een ‘batdetector’ kan je mee op zoek gaan naar vleermuizen in het centrum van Deinze en in het Martinuspark. Een ervaren gids helpt de deelnemers om de dieren te spotten.

Door het coronavirus stond het evenement even op de helling, maar voorlopig krijgen de organisatoren groen licht van de stad Deinze. De activiteit is gratis en door de coronamaatregelen is het verplicht om te reserveren zodat je op voorhand wordt ingedeeld in kleine groepjes met verschillende starttijden. De groepjes vertrekken tussen 20.30 en 22.30 uur aan het Sint-Poppoplein. Reserveren kan via deze link.