Naast jenever en gin heeft Filliers Distillery nu ook een single malt whisky Anthony Statius

18 november 2019

13u02 0 Deinze Filliers Distillery uit Deinze breidt haar assortiment aan sterke dranken uit met een tien jaar oude single malt whisky. Het is de oudste Belgische single malt die werd gerijpt op sherryvaten.

Naast de populaire gins en de nieuwe reeks Barreld Aged Genevers brengt Filliers, de bekende familiestokerij uit Bachte-Maria-Leerne, nu ook een single malt whisky op de markt.

“Filliers Single Malt Whisky is gemaakt met grondwater uit eigen bodem, gemout gerst van de hoogste kwaliteit en voor minimum tien jaar gerijpt op sherryvaten van Europese eik”, klinkt het. “Hiermee is deze whisky meteen de oudste Belgische single malt whisky gerijpt op dit type vaten. Het rijpen op sherryvaten van Europese eik vraagt heel wat tijd en geduld, maar ze staan wel garant voor de fijnste aroma’s.”

Filliers Single Malt Whisky komt voor zijn eerste jaar slechts in beperkte aantallen op de markt en wordt verpakt in een gepersonaliseerde fles met bijhorende etui. De fles kost 64,95 euro en is te koop in de betere drankenhandel.