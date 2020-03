Naaicafé en modeleerlinge slaan handen in elkaar en maken samen mondmaskers Anthony Statius

23 maart 2020

14u18 0 Deinze Ellen Van Gaveren van het naaicafé Mamoiselle Arrangetout uit Deinze maakt mondmaskers die besmetting door het coronavirus moeten inperken. Ze krijgt hierbij hulp van Cathau Jooris, een leerlinge mode van Leiepoort campus Sint-Vincentius.

Naaicafé Mamoiselle Arrangetout uit de Kortrijkstraat en de school Leiepoort campus Sint-Vincentius hebben de handen in elkaar geslagen om mondmaskers te maken.

“Er is momenteel een grote vraag naar mondmaskers, zowel voor in de zorg als daarbuiten”, zegt Carine Deleersnijder, modecoördinator van Leiepoort Sint-Vincentius. “In samenwerking met Mamoiselle Arrangetout uit de Kortrijkstraat hielp de afdeling mode van onze school een model maken uit wasbare stoffen om in de hoogste nood te voorzien. De stoffen worden op industriële wijze versneden door Elanco in Aarsele. De confectie gebeurt in het naaicafé van Ellen Van Gaveren.”

Zelf aan de slag

“De mondmaskers zijn bedoeld voor mensen uit de zorgsector, zoals thuisverplegers en begeleiders van rusthuizen”, zegt Ellen. “Maar ze zijn evengoed voor mensen die zorg willen dragen voor hun ouders. Daarnaast heb ik ook 500 maskers gemaakt op vraag van veevoederfabrikant Versele-Laga. Daar wil men het personeel in zo veilig mogelijke omstandigheden laten werken. Ik krijg bij het maken van de maskers hulp van Cathau Jooris, die mode studeert in het Sint-Vincentius. Zij komt iedere dag helpen en ik ben haar daar enorm dankbaar voor.”

De afgewerkte mondmaskers zijn te bestellen via de Facebookpagina van Mamoiselle Arrangetout. Wie aan de slag wil voor zichzelf of familieleden, kan gebruik maken van het instructiefilmpje op de Facebookpagina van Leiepoort Campus Sint-Vincentius.