Na vijftig jaar wachten: Leietheater ontvangt eerste bezoekers Anthony Statius

31 augustus 2019

17u41 0 Deinze Het Leietheater, het nieuwe cultuurcentrum van Deinze, werd zaterdagnamiddag voor de eerste keer opengesteld voor het publiek. Honderden mensen kwamen al een kijkje nemen in de indrukwekkende theaterzaal en ook buiten vielen de monden open van verbazing. Daar zijn tientallen vrijwilligers momenteel nog bezig met het bouwen van de kartonnen toegangspoort van d e Franse beeldende kunstenaar Olivier Grossetête.

De theaterzaal van het Leietheater werd zaterdagmiddag voor het eerst gebruikt voor een academische zitting. Directeur Benoît Vanraes kreeg de eer om als eerste het podium te betreden en nadien volgende nog toespraken van cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V), burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), maar ook van vicepremier Alexander De Croo en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Joke Schauvliege. De eerste artiesten op het podium waren twee dansers/acrobaten uit SCREWS van Alexander Vantournhout, marimbaspeler Nick De Proost en het Kadanz Junior Companie uit Astene. Na de plechtige inhuldiging werden de deuren van het Leietheater opengesteld en het nieuwsgierige publiek stroomde binnen.

“Een prachtige zaal”, zeggen Antoine Coppens en zijn vrouw Lieve Vandecasteele uit Astene. “Wij hebben kaartjes voor de allereerste voorstelling van Het Gezin van Paemel en we testen nu al eens de zetels uit. Zeer comfortabel, we kijken er al naar uit om terug te komen. Wij wonen al zeer lang in Deinze en het werd tijd dat deze stad haar eigen cultuurcentrum heeft. Deinze had dit nodig.”

Ondertussen bouwden tientallen vrijwilligers lustig verder aan de kartonnen toegangspoort op het plein voor het cultuurcentrum. Het metershoge kunstwerk wordt zondagavond onder muzikale begeleiding van Die Verdammte Spielerei naar beneden gehaald.

Meer info over de activiteiten via www.leietheater.be.