Deinze

Meer en meer straten in Deinze worden omgevormd tot fietszone. Dat deze nieuwe verkeerssituatie nog niet overal even duidelijk is, bleek uit de tijdelijk invoering van een fietszone in de Machelenbinnenweg en de Machelenstraat . Hieronder volgt een overzicht waar er permanent een fietsstraat of fietszone werd ingevoerd.