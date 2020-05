Na tien jaar komt er nieuwe kinderopvang aan Palaestra: “Containers maken plaats voor duurzame nieuwbouw” Anthony Statius

27 mei 2020

15u07 2 Deinze De blauwe containers van de stedelijke kinderopvang De Brieltuin in Petegem maken volgend jaar plaats voor een nieuwbouwcomplex. Op de gemeenteraad van donderdag ligt het aanstellen van een ontwerper ter goedkeuring voor. “Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan 84 kinderen”, zegt schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V).

Mits goedkeuring door de gemeenteraad wordt er een ontwerper aangesteld voor de nieuwe kinderopvang aan sportcomplex Palaestra in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie.

“De kinderopvang gebeurt momenteel in containers en het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie”, zegt schepen van Patrimonium Bart Van Thuyne (CD&V). “We gaan voor een duurzaam bouwwerk, dat ook een visuele meerwaarde zal bieden aan de omgeving. We hopen volgend jaar met de werken te kunnen starten. De kostprijs zal ongeveer 545.000 euro bedragen.”

Nood aan extra kinderopvang

Volgens schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V) is er dringend nood aan extra kinderopvang in de buurt. “Oorspronkelijk was er een nieuwe locatie voor kinderopvang gepland in het oude politiecommissariaat, maar door de aanwezigheid van asbest werd besloten om het gebouw te slopen”, zegt de schepen. “De plannen voor een nieuwbouw zijn er al van 2010, maar in de vorige legislatuur werd gekozen voor de drie grote nieuwbouwprojecten, namelijk het stadhuis, het cultuurcentrum en de kunstacademie. Ondertussen hebben de huidige klascontainers, die er al staan sinds 2010, hun dienst bewezen en is het tijd voor een nieuw gebouw. Met drie scholen in de buurt is dit meer dan nodig. Momenteel is er plaats voor vijftig kinderen, maar we kampen met een plaatstekort. Gelukkig kunnen we beroep doen op de lokalen van de nabijgelegen basisschool Sint-Hendrik. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan 84 kinderen, die zullen opgesplitst worden in twee groepen.”