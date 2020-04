Na sluiting door onbekende klager: Interieur Van Kerkhove mag morgen de deuren weer openen Stad Deinze lijst doe-het-zelfzaken op die mogen openen vanaf dinsdag 21 april Anthony Statius

20 april 2020

18u04 36 Deinze De doe-het-zelfzaak Interieur Van Kerkhove in Deinze mag dan toch de deuren openen. Zaterdag moest de familie Van Kerkhove na een klacht van een onbekende hun zaak enkele uren na de heropening terug sluiten op politiebevel. De stad Deinze laat weten dat de winkel vanaf morgen (dinsdag) toch weer open mag. Naast Interieur Van Kerkhove zijn er nog Deinse winkels die hiervoor toestemming hebben gekregen.

Doe-het-zelfzaken, tuincentra, boomkwekerijen en groothandels voor professionelen mogen terug openen in Deinze vanaf dinsdag 21 april. Met deze mededeling schept het stadsbestuur van Deinze duidelijkheid omtrent de zaak Interieur Van Kerkhove in Driespoort Shopping. Deze winkel moest zaterdag de deuren sluiten, amper enkele uren nadat er toestemming gegeven was om te heropenen na een maand lockdown. Na een klacht door een onbekende en een tweede politiecontrole werd geoordeeld dat Interieur Van Kerkhove niet onder de categorie doe-het-zelfzaken valt, aangezien men er ook interieurartikelen verkoopt. Het volledige verhaal leest u hier. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) had advies gevraagd aan het nationaal crisiscentrum en kreeg een positief antwoord.

Grijze zone

“Interieur Van Kerkhove kreeg het voordeel van de twijfel", zegt Jan Vermeulen. “Volgens het ministerieel besluit van vrijdag 17 april mogen doe-het-zelfzaken met algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen, tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en of bomen verkopen terug openen. Ook groothandels voor professionelen mogen enkel voor professionelen terug openen. Sommige winkels bevinden zich in de grijze zone en om onduidelijkheid de wereld uit te helpen, hebben we alle winkels die in Deinze open mogen opgelijst. De lijst van de zaken die heropenen vind je via www.deinze.be/heropening-tuincentra-en-doe-het-zelfzaken.”

Bevrijding

Voor Kimberly Van Kerkhove en haar team komt het nieuws als een bevrijding. “We zijn zeer blij en we zijn burgemeester Jan Vermeulen enorm dankbaar voor de moeite. We zijn in orde met alle veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus en we rekenen ook op het gezond verstand van de klanten. Indien het stroef zou verlopen, kunnen we altijd bijsturen waar nodig.”

“De heropening geldt wel onder de voorwaarde dat de regels rond social distancing gerespecteerd worden”, vervolgt Jan Vermeulen. “Er moet minstens anderhalve meter afstand tussen elke persoon gehouden worden en er mag maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum een half uur winkelen. De regels moeten toepasbaar zijn op het terrein en dat is niet evident. Het is dan beter te wachten tot er een definitief advies is. Dat is er nu en we kunnen vooruit. We hebben ook een goede werkmethodiek gevonden om met de lokale politie geval per geval te bekijken.”