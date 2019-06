Na Karmstraat heeft Tonnestraat ook fietsers- en voetgangerstunnel, later sluit ook overweg in Nachtegaalstraat Anthony Statius

01 juni 2019

17u49 4 Deinze Na de Karmstraat in Astene werd dit weekend ook in de Tonnestraat in Petegem een fietsers- en voetgangerstunnel onder de sporen geschoven. Beide tunnels zullen operatief zijn in oktober. Daarna wil Infrabel de spooroverweg in de Nachtegaalstraat sluiten, maar eerst worden er alternatieven gezocht zodat de Molenstraat niet al het auto- en vrachtverkeer moet slikken.

In de Tonnestraat in Petegem werd zaterdagvoormiddag door Stadsbader een tunnelkoker van 170 ton onder de sporen geschoven. Hiervoor werd het treinverkeer het ganse weekend onderbroken maar maandagochtend zou er opnieuw treinverkeer richting Deinze-station ogelijk moeten zijn. Infrastructuurbeheerder Infrabel en TUC Rail willen op lange termijn zoveel mogelijk spooroverwegen sluiten en met de Karmstraat in Astene en de Tonnestraat in Petegem zijn de eerste twee overwegen in groot-Deinze aan de beurt. De tunnels, die de overwegen moeten vervangen, zijn zo’n 11 meter lang, 6 meter breed en 3,5 meter hoog en ze zullen enkel toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers.

“De tunnels van de Karmstraat en de Tonnestraat zullen in het najaar van 2019 in dienst genomen worden”, zegt Frédéric Petit, communicatieverantwoordelijke van Infrabel. “Als alles volgens planning verloopt, zal de overweg van de Karmstraat worden afgeschaft op 5 oktober en die van de Tonnestraat op 19 oktober. Er moeten op beide locaties nog heel wat omgevingswerken uitgevoerd worden. Zo moeten de definitieve damplanken voor de toegangshellingen nog worden geplaatst en er komt nog een pompstation dat bij regenweer het water in de tunnel moet opvangen en wegpompen naar de riolering. Verder worden er nog fietspaden aangelegd, wordt er groen voorzien en wordt de omgeving nog mooi opgekuist.”

De Karmstraat en de Tonnestraat zijn de eerste overwegen in Deinze die sluiten, maar daar stopt het niet. Infrabel bekijkt samen met de stad welke er nog kunnen afgeschaft worden. “De drie overwegen van Astene, namelijk de Parijsestraat, Nazarethsesteenweg en Pontstraat, zijn moeilijker om af te sluiten. Bovendien zijn ze verbonden met de nieuwe ring ter hoogte van het station van Deinze en daarom zullen ze in een ruimere mobiliteitsstudie bestudeerd worden”, aldus Frédéric Petit. “Ten zuiden van Deinze zal de Nachtegaalstraat worden afgesloten bij de aanleg van de fietssnelweg. De enige overweg die dus in Petegem nog overblijft is de Molenstraat, maar eerst worden er een aantal alternatieven bekeken om het gemotoriseerd verkeer de spoorlijn te laten kruisen. Het is niet de bedoeling dat al het gemotoriseerd verkeer via één bepaalde straat wordt geleid. De overwegen ten westen van Deinze - dat is de spoorlijn 73 richting De Panne- worden later onderzocht. Volgende week is er een overleg met de gemeente om alles samen verder te bespreken.”