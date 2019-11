Na jaren windstilte komt er beweging in dossier Oostkouterwijk: site politiecommissariaat krijgt binnenkort herbestemming Anthony Statius

06 november 2019

11u39 0 Deinze Na enkele jaren windstilte ligt de vernieuwing van de Oostkouterwijk in deelgemeente Petegem opnieuw op tafel. Als eerste stap wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor de site van het voormalig politiecommissariaat. Op vraag van de buurtbewoners zal er niet hoger dan vier verdiepingen worden gebouwd. Over mobiliteit wordt nog met geen woord gerept.

Het laatste infomoment over de vernieuwing van de Oostkouterwijk dateert van 2016. Het was dan ook niet verwonderlijk dat dinsdagavond meer dan 160 nieuwsgierige buurtbewoners naar de Sint-Pauluskerk in Petegem kwamen afgezakt om een update over de plannen van hun wijk te krijgen.

De vernieuwing van de Oostkouterwijk kadert in de stadskernvernieuwing van de stad Deinze. Het project werd in 2014 opgestart. “De aanleiding was om een nieuwe bestemming te geven aan de site van het ondertussen verdwenen politiecommissariaat”, zegt diensthoofd ruimtelijke ordening Peter Coppens. “Het doel is om de wijk te verbinden met de stad, om nieuwe functies zoals een gemeenschapszaal te introduceren, om een veilig fietsnetwerk uit te bouwen en om groene ruimte te voorzien.”

Ondertussen werd een conceptstudie gemaakt en deze werd goedgekeurd in oktober 2017. De vernieuwing van de Oostkouterwijk wordt opgesplitst in vier deelprojecten en als eerste wordt de site van het oude politiecommissariaat aangepakt. Later komen de site Palaestra, de herinrichting van de publieke ruimte aan de Kastanjelaan, Oostkouterlaan en Centrumlaan en de fietstunnel onder de Volhardingslaan (N35) aan bod. “Op de site van het politiecommissariaat plannen we een alternatief voor een traditionele verkaveling”, zegt Peter Coppens. “Zo komt er een gemeenschapszaal aan of in de buurt van de Sint-Pauluskerk, een nieuwe kinderopvang en een woonaanbod van appartementen met een, twee of drie slaapkamers. Deze appartementsgebouwen zullen niet hoger zijn dan vier bouwlagen, dit op vraag van vele buurtbewoners. Op de hoek van de Oostkouterlaan en de Kastanjelaan, waar de frituur zich bevindt, wordt geen woonblok ingepland. Daarnaast wordt ook ruimte voorzien voor handel, horeca en diensten. Er is ook aandacht voor groene publieke ruimtes en parken en er wordt voldoende plaats voorzien voor de wekelijkse zaterdagmarkt.”

Maar hoe verloopt het nu verder? “De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site politiecommissariaat is ondertussen gestart”, zegt Coppens. “Dit zal ongeveer anderhalf jaar duren en pas daarna kan de stad een publiek-private samenwerking uitschrijven. Eens er een ontwerper is aangesteld kunnen we overgaan tot de uitvoering van de plannen. Dit zal nog binnen deze legislatuur gebeuren.”

De startnota van het RUP is nog te raadplegen tot 2 januari 2020 bij de dienst omgeving en via de website www.deinze.be/rup-oostkouter.