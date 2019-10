Na buurtprotest: 105 essen blijven voorlopig staan in de Moerstraat Stad Deinze trekt vergunning voor rooien bomen in Anthony Statius

08 oktober 2019

13u49 0 Deinze De stad Deinze heeft de vergunningsaanvraag voor het kappen van de 105 essen in de Moerstraat in deelgemeente Vosselare ingetrokken. De bomen moeten volgens de stad gerooid worden in het kader van wegenwerken, maar dit zette kwaad bloed bij heel wat buurtbewoners. “Het heeft geen zin om een lange procedureslag te voeren. We gaan alle mogelijkheden rustig bekijken en een nieuwe aanvraag indienen”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V).

De 105 essen in de Moerstraat op de grens van Deinze en Gent zijn voorlopig gered. Nadat de stad deze zomer een kapvergunning had aangevraagd om de bomen te rooien in het kader van geplande wegenwerken, volgde een golf van protest uit de buurt. Enkele buurtbewoners namen een advocaat onder de arm en tekenden beroep aan tegen vergunningsaanvraag. De buurtbewoners kregen alvast gelijk in een voorafgaand advies van de Provinciale Omgeving Commissie, die oordeelde dat de vergunning moet geweigerd worden omdat de aanvraag de natuurtoets niet doorstaat omdat kleine en belangrijke landschapselementen worden aangetast zonder concrete motivatie. Ook het opsplitsen van vergunningsaanvragen - enerzijds die van het rooien van de bomen en anderzijds van de wegen- en rioleringswerken - zonder zicht op het totaalproject en het aantal bomen dat in de plaats zou komen, was voor de POC voldoende materiaal om ongunstig advies te verlenen.

Vandaag (dinsdag 8 oktober) zou de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een uitspraak te doen tijdens een hoorzitting, maar zover komt het dus niet want de stad Deinze heeft de aanvraag tot het kappen van de 105 essen ingetrokken. Schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V) licht deze beslissing toe: “We hebben geen zin om een gevecht te leveren tegen de buurt en te verzanden in een lange procedureslag. Een van de bezwaren was dat de aanvraag voor het rooien van de bomen en de aanvraag voor de wegen- en rioleringswerken opgesplitst werden, en daarom hebben we beslist om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. We zullen indien mogelijk een compromis sluiten waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.”

Of dit nu betekent dat de bomen voorgoed gered zijn, wil de schepen niet gezegd hebben. “Als we de wegen- en rioleringswerken willen uitvoeren zoals ze gepland waren, dan moeten de bomen weg. De leidingen worden immers langs de zijkanten van de weg aangelegd en hiervoor is ruimte nodig. Maar vooraleer ik hier concrete uitspraken over kan doen, gaan we eerst alle mogelijkheden rustig bekijken. Dat is ook de reden waarom we de aanvraag hebben ingetrokken, om de rust te laten weerkeren in de Moerstraat.”

Claudine De Clercq, de vrouw uit de Moerstraat die het protest in gang gestoken had, haalt opgelucht adem. “Een mooie overwinning dankzij de buurtbewoners”, zegt Claudine. “Daarom heb ik de ‘help’-bordjes vervangen door een bordje met daarop ‘dank’ geschreven. Het kon ook niet anders dat het stadsbestuur zijn staart zou intrekken, zeker na dat vernietigend rapport van de POC. Onze eisen zijn duidelijk: het behoud van de breedte van de straat, het behoud van de bomen, snelheidsremmers en meer controle op snelheidsovertredingen. De bomen zijn voorlopig gered maar de inwoners van de Moerstraat blijven waakzaam en kijken met argusogen naar de nieuwe aanvraag van de stad.”