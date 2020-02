Na 2,5 jaar nog niets veranderd: “Maak fietstunnels leuker met muurschilderingen” Joeri Seymortier en Anthony Statius

06 februari 2020

Deinze Jong N-VA Deinze-Nevele vraagt de stad en Infrabel om de fietstunnels onder de spoorweg in de Sint-Hubertstraat en Velostraat in Petegem op te vrolijken met muurschilderingen.

Jongerenvoorzitter Aelön Messiaen vindt de huidige staat van de tunnels belabberd. “De fietstunnels in Petegem zijn slecht verlicht, vuil en trekken ongure zaken aan”, zegt Messiaen. “Met deze donkere dagen is het veiligheidsgevoel afwezig. In het verleden werden er zelfs nog sporen van druggebruik gevonden. Op de gemeenteraad van augustus 2017 werd unaniem beslist om dit probleem aan te pakken. Maar 2,5 jaar later is de staat van de tunnels nog steeds onveranderd. Volgens het schepencollege doordat Infrabel niet happig is, maar dat klopt niet. Infrabel was enthousiast toen wij hen contacteerden. Infrabel vraagt enkel een gedetailleerd plan, zoals welke muurschilderingen, wie het uitvoert, en wat de kostprijs is. Het stadsbestuur heeft dus de sleutel in handen. Met onze jongerenpartij zijn we dan ook voorstander dat deze verfraaiingen gebeuren door lokaal talent, zoals bijvoorbeeld de kunstacademie.”