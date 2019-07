N8N zet Parkies-concerten verder met funk en soul Anthony Statius

10 juli 2019

10u56 0 Deinze De Parkies-concertenreeks in het Kaandelpark in Deinze gaan vanavond (woensdag) verder met N8N. Nathan Ambach is een soulartiest die je moet gezien hebben.

De Parkies zijn vorige week goed gestart met de Soulbrothers. Vanavond is het de beurt aan Nathan Ambach of N8N. Met zijn Starlight Band speelt N8N in de hotste clubs van London, New York, Cape Town en Tel Aviv, Shangai en Hong Kong. N8N Live is alsof je naar een concert gaat kijken van een artiest die de reïncarnatie is van James Brown en Prince. Soul, funk, blues en sexy grooves. Hiermee opende hij al voor klinkende namen als Macy Gray, Seal, Simply Red, Jamiroquai en Jerry Lee Lewis.

De Parkies vinden telkens op woensdagavond plaats in het Kaandelpark van Deinze. De gratis concerten starten om 19 uur. Bezoekers kunnen ook genieten van food en drinks. Op www.engieparkies.be vind je meer info.