N-VA wil sneller glasophaling in Nevele, maar huidig contract loopt tot eind 2020 Anthony Statius

25 februari 2020

12u15 0 Deinze Oppositiepartij N-VA vraagt zich af waarom de omschakeling van glasbollen naar glasophaling aan huis in Nevele niet vroeger kan gebeuren. Deze omschakeling is voorzien vanaf januari 2021.

Gisteren kon u in deze krant lezen dat de Nevelse glasbollen verdwijnen en dat vanaf volgend jaar het glasafval in de deelgemeenten van het voormalige onafhankelijke Nevele, net zoals in Deinze, thuis zal worden opgehaald.

“Zeer goed nieuws voor de inwoners van Nevele”, zegt gemeenteraadslid Karlien De Paepe (N-VA), die op de gemeenteraad eind januari de verschillende ophaalkalenders in Deinze en Nevele aanklaagde. “Schepen Filip Vervaeke antwoordde toen ontwijkend en gaf inderdaad mee dat er nog een contract lopende was. Opvallend is dat amper enkele weken later toch het onmogelijke zal waargemaakt worden. We vragen ons wel af waarom deze regeling niet vroeger kan uitgerold worden. De ophaling zit bij IVM, dit kan toch niet zo moeilijk zijn om dit te versnellen? Het stopzetten van samenwerkingsverbanden in andere dossiers blijkt wel snel te kunnen gaan. We roepen de bevoegde schepen dan ook op om beter te onderhandelen”.

“Het contract loopt tot eind 2020 en dit kunnen we niet zomaar stopzetten”, reageert schepen Filip Vervaeke. “De glasbollen moeten nog verwijderd worden en we moeten ook de praktische kant van de glasophaling goed bekijken. Dit vergt nu eenmaal wat tijd.”