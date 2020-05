N-VA pleit voor verhuis bibliotheek naar Rijksadministratief Centrum Anthony Statius

28 mei 2020

08u47 0 Deinze Oppositiepartij N-VA Deinze vraagt aan het stadsbestuur om te onderzoeken of het mogelijk is dat de bibliotheek verhuist naar het Rijksadministratief Centrum. Door de Oppositiepartij N-VA Deinze vraagt aan het stadsbestuur om te onderzoeken of het mogelijk is dat de bibliotheek verhuist naar het Rijksadministratief Centrum. Door de verhuis van het vredegerecht naar het Saveryspand komt dit gebouw in de Brielstraat immers leeg te staan.

Op de gemeenteraad van donderdag staat de verhuis van het vredegerecht naar het Saveryspand op de agenda. De voormalige trouwzaal van de stad zal vanaf volgend jaar dienst doen als vredegerecht. Hiermee komt het Rijksadministratief Centrum volledig leeg te staan. Oppositiepartij ziet hierin een opportuniteit.

“Wij pleiten ervoor om te onderzoeken of het mogelijk is om er de bibliotheek in onder te brengen”, zegt fractieleider Bart Vermaercke. “Momenteel zijn er nog geen beslissingen genomen wat er met de bibliotheek op de Markt gaat gebeuren. De stad kocht wel al café De Stadspomp en probeert allicht ook de resterende appartementen in de bibliotheek te verwerven om dan alles door te verkopen aan een projectontwikkelaar. Voor het tijdelijk onderbrengen van de bibliotheek wordt gerekend op het leegstaande pand in de Tolpoortstraat. Echter door de bibliotheek te verhuizen naar het RAC-gebouw zou een echte cultuursite ontstaan met het mudel, de Brielpoort en het Leietheater. Een ondergrondse parking zou het parkeertekort in de Brielmeersen opvangen.”

Het voorstel wordt bij schepen van Patrimonium Bart Van Thuyne (CD&V) lauw ontvangen. “We hebben ruimte genoeg, dus extra patrimonium aankopen lijkt me niet wenselijk. Maar eens informeren over een gebouw dat ons niet echt interesseert, kan geen kwaad”, zegt de schepen.