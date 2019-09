N-VA lanceert website rond verkeersproblematiek Anthony Statius

03 september 2019

14u27 30 Deinze N-VA Deinze heeft deze week een website rond verkeersproblematiek gelanceerd. “Op www.veiligverkeerdeinze.be kan iedereen verkeersgerelateerde problemen melden”, zegt beheerder Glenn Vander Auwera.

“Onze N-VA-fractie wil weten wat er leeft rond mobiliteit”, klinkt het. “We gaan met alle vragen en suggesties aan de slag en dit gebeurt in onze werkgroep mobiliteit onder leiding van Ronny Vermeulen. Onze mandatarissen nemen dan uitgewerkte onderwerpen mee naar de gemeenteraad of verkeerscommissie. Achteraf houden we iedereen op de hoogte van de ondernomen stappen.”

Op de website worden momenteel al twee verkeerssituaties aangekaart, namelijk de onveilige verkeerssituatie aan de Molenstraat en het fietspad in de Houtkantlaan, dat af en toe gebruikt wordt door auto’s. Meer info via www.veiligverkeerdeinze.be.