N-VA Deinze-Nevele viert Vlaamse feestdag met Jan Peumans Anthony Statius

09 juli 2019

16u06 3 Deinze Ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse Gemeenschap is Jan Peumans donderdag te gast bij N-VA Deinze-Nevele. De voormalige voorzitter van het Vlaams Parlement komt er als gastspreker naar Zaal Westkouter.

Na zijn voordracht en het Vlaams volkslied is er de mogelijkheid om het nieuwe boek van Jan Peumans ‘Een Zachte Anarchist’ aan te schaffen en te laten signeren. Voor dit feestelijk gebeuren biedt Jong N-VA Deinze-Nevele elke aanwezige een drankje aan. De deuren gaan open om 19.30 en de voordracht start om 20 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.