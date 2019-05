N-VA blijft de grootste in Deinze Anthony Statius

27 mei 2019

N-VA is nog steeds de grootste partij in Deinze, zowel bij de verkiezingen in de Kamer als voor het Vlaams parlement. Voor het parlement volgt CD&V op de tweede plaats en Open Vld sluit de top drie af, maar in de Kamer wisselen de christen-democraten en de liberalen de tweede en derde plaats om. Vlaams Belang wordt er zowel in het parlement als in de Kamer de vierde grootste partij.