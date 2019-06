MVC Pekelnej wint minivoetbalbeker stad Deinze Anthony Statius

01 juni 2019

MVC Pekelnej heeft de minivoetbalbeker van de stad Deinze gewonnen.

Na een spannende wedstrijd heeft MVC Pekelnej in haar allerlaatste wedstrijd in stijl afscheid genomen van het minivoetbal door AD Delhaize Movemint te verslaan in de bekerfinale. Deze vond plaats op woensdag 29 mei in de sportzaal van Palaestra. Na een zeer gelijk opgaande wedstrijd werd het uiteindelijk 9-7 in het voordeel van MVC Pekelnej. AD Delhaize Movemint had reeds de titel op zak gestoken in de reguliere competitie, maar grepen uiteindelijk toch net naast de dubbel. Na de wedstrijd werd het minivoetbalseizoen afgesloten met een receptie.