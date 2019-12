Muzikante uit Het gezin Van Paemel keert terug naar Leietheater Anthony Statius

05 december 2019

11u27 0 Deinze Nabou Claerhout, de muzikante die Het gezin Van Paemel opluisterde met haar trombone, keert terug naar het Leietheater. Samen met haar band is ze op zondag 8 december te gast voor het tweede Jazzy Sunday-concert van dit seizoen.

Jazzliefhebbers moeten zondag in de kleine zaal van het Leietheater zijn. Op uitnodiging van vtbKultuur Deinze komt Nabou langs, het muzikaal project rond Nabou Claerhout. “De muziek en haar unieke trombonegeluid verschillen erg van wat we vandaag de dag te horen krijgen”, zegt organisator Joren Blancquaert. “Naast de jazzy J.J. Johnson sound, de frisse funky power van Fred Welsey en het fusion spel van Robin Eubanks krijgt de luisteraar namelijk niet veel andere mogelijkheden van het instrument te horen. Nabou kent het Leietheater ondertussen zeer goed, want ze speelde live muziek tijdens de voorstellingen van Het gezin Van Paemel.”

Het concert start om 17 uur en de deuren openen vanaf 16 uur. Een ticket kost 8 euro en deze kan je bestellen via www.leietheater.be/tickets.