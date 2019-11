Muziekschool investeert in Steinway, de “Rolls-Royce van de piano’s” Anthony Statius

19 november 2019

17u33 0 Deinze KADE Podiumkunsten, de muziekschool van Deinze, is in het bezit van een Steinway & Sons, zowat de bekendste vleugelpiano ter wereld. Deze zal zaterdag voor het eerst te horen zijn tijdens een concert.

De Donzaal van KADE Podiumkunsten wordt sinds enkele dagen gevuld met de prachtige klanken van een echte Steinway-piano. Directeur Geert Dhondt en pianoleerkracht An Hoorelbeke zijn enthousiast over de nieuwe aanwinst.

“De Steinway mag je gerust de Roll-Royce van de piano’s noemen”, zegt Geert. “Het is een prachtig instrument dat volledig handgemaakt werd, echt de topper onder de vleugelpiano’s. De piano krijgt een vaste plaats in de Donzaal, de grootste en mooiste zaal van onze school. Zowel leerkrachten als leerlingen zullen er veel plezier aan beleven, al zal de piano niet gebruikt worden om dagelijks op de oefenen. Je moet het verdienen om op een Steinway te spelen en dus zal het instrument vooral tijdens concerten en toonmomenten gebruikt worden.

“Om deze aanwinst te vieren organiseren we op zaterdag 23 november om 11 uur een inauguratie”, zegt An Hoorelbeke. “Speciaal voor deze gelegenheid heeft mijn man Bart Kerchove het lied Sur la route pavée geschreven en dit zullen we samen brengen. Als slot spelen de leerkrachten een werk voor tien piano’s.”

De plaatsen zijn beperkt, reserveren kan via kadepodiumkunsten@deinze.be.