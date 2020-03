Mudel pakt uit met virtuele tentoonstelling: “Corona krijgt kunst niet klein” Anthony Statius

22 maart 2020

09u25 0 Deinze In het mudel in Deinze zou normaal gezien vandaag (zondag) de overzichtstentoonstelling van glaskunstenaar In het mudel in Deinze zou normaal gezien vandaag (zondag) de overzichtstentoonstelling van glaskunstenaar Jan Leenknegt openen. Zou, want door de coronacrisis moest het museum noodgedwongen de deuren sluiten. Het mudel-team zocht naarstig naar een alternatief en zo opent men een virtuele tentoonstelling die je gratis kan bekijken via www.mudel.be

“De glassculpturen waren zorgvuldig geplaatst, het boek is op tijd geleverd, en de zaal opgeblonken”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Onze medewerkers waren er het hart van in toen we net voor de opening van de overzichtstentoonstelling van glaskunstenaar Jan Leenknegt de deuren moesten sluiten. Gelukkig wint op dat moment de creativiteit en het doorzettingsvermogen het van een virus dat alles dreigt lam te leggen.”

“Al snel kwamen we met het idee om een virtual tour te maken van de tentoonstelling”, vult conservator Wim Lammertijn aan. “We maakten een visuele rondleiding zodat je via onze website de volledige tentoonstelling met alle werken kan zien alsof je rondloopt in het mudel. Op die manier brengen we toch een ode aan Jan Leenknegt, die voor zijn 70ste verjaardag voor het eerst een overzichtstentoonstelling van zijn mooiste glaswerken krijgt.”

Schepen Rutger De Reu besluit: “Het zal van belang zijn dat wij, als overheid, de komende weken voldoende ontspanning en verstrooiing aanbieden die van thuis kan geconsulteerd worden. Dankzij het mudelteam is deze oplossing zo goed gelukt dat we in de loop van volgende week ook de andere expo Design op wielen volledig virtueel in beeld zullen brengen.”

Bij de tentoonstelling (Glaskunst in kosmisch perspectief ‘ verscheen ook het boek ‘Jan Leenknegt. Mijn schaduw blijft kleur’. Voorlopig is het enkel op bestelling verkrijgbaar via museum@deinze.be en dit voor de prijs van 20 euro.