Mudel heropent op 5 juni, tentoonstellingen verlengd

25 mei 2020

11u33 0 Deinze Het mudel in Deinze heropent vanaf vrijdag 5 juni de deuren op afspraak. De eerste maand zijn bezoekers welkom op vrijdag, zaterdag en zondag en de huidige tentoonstellingen van Jan Leenknegt en Design op wielen werden verlengd tot 5 juli. Van 26 juli tot en met 18 oktober kan je er de werken van de zevende Biënnale van de Schilderkunst bewonderen.

Het museum van Deinze maakt zich klaar om de deuren opnieuw te openen na de lockdown. “Na meer dan twee maanden verplichte quarantaine willen we er dolgraag op uit”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Museumruimtes zijn de uitverkoren plekken om op een veilige manier uit ons kot te komen en voor onze mentale gezondheid te zorgen.”

Conservator Wim Lammertijn en de medewerkers van het mudel stelden alles in het werk om voor de bezoeker een parcours uit te tekenen en men laat slechts een beperkt aantal personen per tijdsblok toe. “De grote open tentoonstellingszalen maken het perfect mogelijk om de afstandsregels te handhaven”, zegt Wim. “Mudel opent bovendien alleen op vrijdag, zaterdag en zondag om zo voldoende tijd te hebben om de ruimtes te ontsmetten en hygiënische voorschriften na te leven. Mondmaskers worden ter beschikking gesteld en een bezoek reserveren kan telefonisch via 09/381.96.70. De tentoonstelling van glaskunstenaar Jan Leenknegt en de expo over rollend erfgoed Design op wielen werden met een maand verlengd om iedereen alsnog de kans te geven deze in het museum te komen bezoeken. Daarna sluit het mudel om de Biënnale van de Schilderkunst op te bouwen die vanaf 26 juli start. Onder de titel ‘Binnenskamers’ spitst deze editie zich toe op het interieur.”

Het mudel is van 5 juni tot en met 5 juli open op vrijdag van 14 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Meer info via www.mudel.be.