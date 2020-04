Mudel-collectie uitgebreid met zelfzame Adria-caravan Anthony Statius

08 april 2020

11u55 5 Deinze Aan het mudel in Deinze is sinds deze week een caravan van het merk Adria te bewonderen. Het erfgoedstuk, dat in de jaren 70 in Deinze werd gebouwd, kadert in de tentoonstelling Design op wielen, die door de coronacrisis voorlopig enkel digitaal te zien is via www.mudel.be/dow

Ook tijdens de semi-lockdown beweegt er vanalles aan het mudel in Deinze. Momenteel wordt er een volledig nieuwe wandelpad naar de ingang van het museum aangelegd en ook de collectie wordt aangevuld. De nieuwste aanwinst is sinds deze week te zien rechts van de ingang. Daar staat een wit-blauwe caravan, dat refereert naar de industriële geschiedenis van de Leiestad.

“We hebben een authentieke caravan van het merk Adria op de kop kunnen tikken", zegt conservator Wim Lammertijn. “De caravan werd in de jaren 70 gemaakt in de toenmalige fabriek langs de gewestweg (N43) in Petegem. Adria bestaat nog steeds, maar de Deinse fabriek, indertijd de grootste werkgever van Deinze, werd in de jaren 90 opgedoekt.”

“De caravan vormt een mooie aanvulling op de tentoonstelling Design op wielen”, vult cultuurschepen Rutger De Reu aan. “Deze tentoonstelling is zeer goed van start gegaan, maar door het coronavirus kunnen mensen deze voorlopig niet bezoeken. Net zoals de tentoonstelling van Jan Leenknegt is Design op wielen ook te bezichtigen via een virtuele tour. De caravan geraakte niet binnen in het museum, dus deze is wel live te bekijken. Op een later tijdstip zullen we ook een terugkomdag organiseren voor ex-werknemers van de fabriek.”