Mudel breidt collectie uit met bekend schilderij van Xavier De Cock Anthony Statius

12 juni 2020

15u35 10 Deinze In het mudel in Deinze is vanaf nu het schilderij ‘Koeien steken de Leie over te Deurle’ van Xavier De Cock te bewonderen. Het schilderij prijkt in de Bietenoogstzaal naast het monumentale schilderij ‘Overtocht van het veer op de Leie te Latem” van dezelfde Latemse grootmeester.

Nu het terug mag, heeft het museum van Deinze nog een extra troef dat zeker een bezoekje waard is. Naast het schilderij ‘Overtocht van het veer op de Leie te Latem’, het werk van Xavier De Cock uit 1860 dat sinds 2008 in het mudel hangt, is nu een ander werk van dezelfde kunstenaar te zien. Op het schilderij ‘Koeien steken de Leie over te Deurle’, dat meer dan dertig jaar later werd gemaakt, is een gelijkaardig tafereel afgebeeld.

“Xavier De Cock verbleef samen met zijn broer César enkele jaren in Frankrijk, waar hij de mentaliteit van het schilderijen ‘en plein air’ meebracht naar onze streek”, zegt conservator Wim Lammertijn. “Hij was dan ook de eerste professionele kunstenaar die de Leiestreek in beeld bracht. Koeien die de rivier oversteken was een dagelijks tafereel in onze regio langs de meanderende Leie en het thema zou de kunstenaar zijn hele carrière weten te inspireren. Het idyllische spektakel op het werk uit 1891 speelde zich af ter hoogte van het huidige restaurant Auberge du Pecheur, waar de dieren op eigen kracht de rivier kunnen kruisen.”

Kwaliteit streekproducten

Cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) is fier op de aankoop. “Dit imposante schilderij werd onlangs gepresenteerd in CRU op de Kouter in Gent, als het ware als symbool voor de kwaliteit voor onze streekproducten. Dankzij een inspanning van de eigenaars en de bemiddeling van Francis Maere Fine Arts Gallery kon dit belangrijk werk worden verworven voor de collectie van het mudel. Door de coronamaatregelen is het museum voorlopig enkel op afspraak te bezoeken.”