Mozaïek-school laat leerkrachten schitteren met rode loper en bloemen Anthony Statius

06 oktober 2020

09u04 1 Deinze In basisschool Mozaïek in Astene (Deinze) werden de leerkrachten vandaag letterlijk in de bloemetjes gezet.

De rode loper werd uitgerold en onder luid applaus van de leerlingen werden zij ‘s morgens op de speelplaats verwelkomd, waar ze van het oudercomité een witte bloem kregen.

“Maandag was de Dag van de Leraar, maar aangezien er geen school was zetten we onze leerkrachten vandaag in de bloemetjes”, zegt Anne-Sophie Vanwynberghe van de schoolraad. “Voor de gelegenheid droegen de kinderen glitters en ook de leerkrachten werd gevraagd om iets glinsterends aan te doen, zo kunnen we hen letterlijk laten schitteren. Hiermee willen we hen bedanken voor alles wat zij voor onze kinderen doen.”