Motard nog steeds in levensgevaar na zwaar ongeval op E40 Wouter Spillebeen

24 juni 2019

16u33 0 Deinze De motard die vrijdag levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde, verkeert nog steeds in levensgevaar. Zijn toestand is intussen wel stabiel.

Rond 17.30 uur begon de bestuurster van een wagen volgens getuigen te slingeren op de middelste rijstrook van de E40 in de richting van de kust. Ze week uit naar links en raakte een motorrijder, die door de klap tegen en over de middenberm gekatapulteerd werd. Aan de andere kant van de middenberm werd de motard nog eens aangereden door een schoolbus die in de richting van Brussel reed.

De 50-jarige motard uit Deinze werd met acuut levensgevaar naar het UZ in Gent gebracht. Sinds zaterdag is zijn toestand stabiel, maar hij verkeert nog steeds in levensgevaar. Hij wordt verzorgd op de afdeling intensieve zorgen.

De kinderen op de schoolbus, die terugkeerden van een uitstap naar Plopsaland, werden op school opgevangen. De bestuurster die het ongeval veroorzaakte, was volgens het parket Oost-Vlaanderen mogelijk afgeleid of onoplettend. Ze is haar rijbewijs voorlopig kwijt.