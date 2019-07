Motard bezwijkt weken na ongeval op E40 aan verwondingen Jeroen Desmecht

11 juli 2019

10u56 10 Deinze De motorrijder (50) uit Deinze die eind juni op de E40 in Gent werd aangereden, is vorige week overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De motard werd door een personenwagen over de middenberm gekatapulteerd, waarna hij door een bus werd aangereden.

Het ongeval vond op 20 juni plaats op de E40 in Gent. Volgens de de federale politie begon de wagen van een 31-jarige vrouw uit Gent om nog onbekende redenen te zwalpen. Een getuige verklaarde dat de auto eerst naar rechts uitweek én daarna sterk corrigeerde naar links. Bij dat laatste manoeuvre raakte ze een een 50-jarige motard uit Deinze. Hij werd door de klap over de berm gekatapulteerd.

Richting Brussel reed op dat moment een schoolbus met kinderen van De Sleutelbos, een gemeentelijke basisschool uit het Vlaams-Brabantse Walfergem. De inzittenden waren op het moment van de feiten op terugweg van Plopsaland. Ook de bus kwam naar alle waarschijnlijkheid in aanrijding met de motard. “De mensen die vooraan op de bus zaten, hebben het ongeval voor hun ogen zien gebeuren”, vertelde directrice Geertrui Ockeley eerder aan onze krant. “Er was wel een beetje schrik en paniek. De meesten kinderen hebben de aanrijding ook gevoeld. Zo’n ongeval is ook een emotionele schok.”

Onderzoek nog steeds lopende

De eerste vaststellingen bevestigen grotendeels het relaas van de federale wegpolitie, al wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk een tweede aanrijding plaatsvond. “Het staat wel vast dat het ongeval ontstond bij de vrouw die op de middelste rijstrook reed en begon te slingeren”, verklaarde An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen eerder. “Het onderzoek loopt nog steeds én we wachten de bevindingen van de verkeersdeskundige af", klonk het ook vandaag nog.