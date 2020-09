Mooi gebaar op Jobcafé: Deinse bedrijven schenken 27 pc’s en laptops aan kansarme gezinnen Anthony Statius

24 september 2020

14u42 1 Deinze De ondernemerskoepel Deinze Industrie heeft opnieuw pc’s en laptops geschonken aan kansarme gezinnen. Dit IT-materiaal werd verzameld bij lokale bedrijven, die vandaag (donderdag) vertegenwoordigd waren op het Jobcafé in de Brielpoort.

In Deinze werd donderdag de eerste jobbeurs in Oost-Vlaanderen georganiseerd sedert de lockdown. De ondernemerskoepel Deinze Industrie nam het initiatief om veertig lokale bedrijven op een veilige manier voor te stellen in de Brielpoort. “Het is belangrijk om werknemers en werkgevers fysiek samen te brengen”, zegt organisator Yannic Demeyer. “Niet evident in deze coronatijden, maar met de nodige maatregelen in het achterhoofd zijn we hier toch wel in geslaagd. Hopelijk brengt ons Jobcafé voor honderden mensen nieuwe inzichten.“

Voor de tweede keer deed Deinze Industrie een oproep naar bedrijven om oude, nog werkende laptops te verzamelen voor kwetsbare lagereschoolkinderen. “Door het coronavirus vielen ook zij terug op afstandsonderwijs online, maar helaas hebben niet alle gezinnen een pc of laptop thuis. In mei konden al 34 gezinnen geholpen worden en na deze tweede oproep kunnen we opnieuw 27 pc’s en laptops schenken. De school VTI Deinze zorgde er opnieuw voor dat het materiaal in orde werd gesteld.”

Net voor de opening van het Jobcafé werden de pc’s en laptops geschonken aan de Zonnebloem in Nevele, vzw Contactcentrum Deinze (de voormalige voedselbank) en De Regenboog Deinze, drie welzijnsorganisaties die ervoor zorgen dat het materiaal bij de juiste mensen terechtkomt. “We zullen deze actie blijven herhalen, dus bij deze nogmaals een oproep naar bedrijven om hun IT-materiaal, dat ze niet meer nodig hebben, binnen te brengen”, voegt schepen Norbert De Mey (Open Deinze) toe.

Meer info via info@deinzeindustrie.be.