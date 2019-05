Mooi eerbetoon aan overleden SK Deinze-supporter Johan: Opbrengst Nacht van SK Deinze gaat naar kankercentrum van UZ Gent Anthony Statius

27 mei 2019

17u15 3 Deinze KMSK Deinze heeft zaterdag net voor de aftrap van de slotmatch van het seizoen tegen Lierse Kempenzonen een cheque van 4.050 euro geschonken aan de dienst Palliatieve zorg en het kankercentrum van het UZ Gent. Een mooi eerbetoon aan supporter Johan Van den Heede, die op 20 december 2018 op 57-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van huidkanker.

Voetbalclub KMSK Deinze heeft een groot hart voor haar supporters. Op initiatief van Greta Decock, Tine Soenen en Kathleen Gevaert organiseerde de club op 23 maart de Nacht van SK Deinze en deze keer ging de opbrengst naar de dienst Palliatieve zorg en het kankercentrum van het UZ Gent. Hiermee wilden de dames een eerbetoon brengen aan Johan Van den Heede, de trouwe supporter die vorig jaar overleed. De cheque van 4.050 euro werd overhandigd aan hoofdverpleegkundige Ingrid Waeytens en dit in het bijzin van Annick, de levenspartner van Johan Van den Heede.

“Johan was meer dan dertig jaar supporter van SK Deinze”, zegt Annick. “Hij ging iedere dag kijken naar de trainingen en oefenmatchen en hij miste geen enkele thuis- of heenmatch. Hij deed jarenlang het ‘bierkotje’ open aan de staantribune en hij was geliefd bij de harde kern. In 2015 werd een agressieve huidkanker bij hem vastgesteld, maar ondanks zijn ziekte bleef hij supporter tot op het laatste moment. Deze cheque is een zeer mooi gebaar van de club en het kankercentrum heeft dit meer dan verdiend. We hebben in het UZ Gent altijd kunnen rekenen op een goede begeleiding voor Johan.”

De cheque werd in het midden van het voetbalveld overhandigd, net voor de aftrap van de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen.