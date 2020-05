Monsterfile aan Action Deinze: “Zo snel mogelijk binnen en buiten” Anthony Statius

11 mei 2020

Deinze Terwijl het overal in Deinze rustig bleef, was het maandagochtend aanschuiven geblazen aan de Action in Driespoort Shopping. Net voordat de schuifdeuren opengingen stonden zeker vijftig klanten in de gure wind te wachten. "We doen aan runshopping, zo snel mogelijk terug naar huis."

Annick Houck uit Nazareth en Carine Eeckhout uit Deinze stonden er als eerste. “Ik sta hier al van 8 uur ’s morgens”, zegt Annick, die een mondmasker en plastieken handschoenen draagt. “Wat ik zo dringend nodig heb? Zes pakken kapstokken, kaartjes voor mijn moeder die ik al acht weken niet heb gezien en kousen voor mijn man. Ik doe aan runshopping en ik hoop hier op een kwartiertje terug buiten te zijn. Ik probeer me zo goed mogelijk te beschermen, maar ik heb wel schrik om besmet te worden. Mijn dochter werkt op de Covid-19-afdeling van het ziekenhuis van Zottegem en de verhalen die ze vertelt zijn schrijnend. Naast mijn masker en handschoenen heb ik nog een gelaatsmasker in de auto liggen.”

Ook Carine is er niet gerust in. “Ik ben besmet geweest met het coronavirus en ik ben met milde symptomen opgenomen geweest in het ziekenhuis van Tielt. Daar heb ik twaalf dagen gelegen en daarna heb ik nog eens vijftien dagen in quarantaine thuis gezeten. Het is de eerste keer dat ik terug buitenkom, maar ik voel me nog altijd moe en futloos. Ik kom onder andere haarkleurmiddelen en koekjes voor mijn kinderen kopen. Waarom dat zo nodig in de Action moet? Omdat het toch veel verschil maakt in de portemonnee, meneer.”