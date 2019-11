Monster van Frankenstein bijt spits af van nieuw theaterseizoen in zaal Palace Anthony Statius

07 november 2019

16u50 0 Deinze Theatergroep Vooruit start het theaterseizoen met het stuk Frankenstein of het geheim van Smrntwsk. Deze prettig gestoorde komedie gaat in première op zaterdag 9 november in zaal Palace op de Markt van Deinze.

Iedereen kent wel het verhaal van het monster van Frankenstein. Maar Frankenstein of het geheim van Smrntwsk is een adaptatie van het verhaal door Hugo Matthysen. Het is een stuk met een hoek af en dat is exact de dada van huisregisseur Kurt De Schepper. Bezoekers mogen zich verwachten aan een muzikale avond vol prettig gestoorde humor.

Er zijn voorstelling op zaterdag 9, vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Tickets kan je bestellen via de vernieuwde website www.vooruitdeinze.be.