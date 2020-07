Mondmaskers verplicht in openbare gebouwen van Deinze Anthony Statius

23 juli 2020

08u39 0 Deinze Mondmaskers zijn vanaf vandaag (donderdag) verplicht in alle openbare gebouwen van Deinze.

Deinze was één van de eerste steden en gemeenten die mondmaskers verplichtte op de wekelijkse markt en een week voordat mondmaskers verplicht werden in winkels, probeerde burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) al een verplichting door te voeren in supermarkten en superettes op het grondgebied van Deinze. Vanaf vandaag zijn mondmaskers ook verplicht in alle stadsgebouwen.

“Het schepencollege nam de beslissing om in alle stadsgebouwen mondmaskers te verplichten”, zegt Jan Vermeulen. “Dit geldt in de gemeentehuizen en de bibliotheken, maar ook in Palaestra en het mudel. We hebben nog een hele reeks maatregelen voorbereid, maar we wachten eerste de nationale veiligheidsraad af. We vragen iedereen om zich aan de regels te houden, alleen zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegenhouden.”