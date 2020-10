Mondmaskers niet meer verplicht tussen 19 en 7 uur Anthony Statius

03 oktober 2020

09u34 5 Deinze De mondmaskerplicht in de Deinse binnenstad geldt vanaf nu enkel van 7 uur ‘s morgens tot 19 uur ‘s avonds. Tenzij de afstand van anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden. Dan moeten de mondkapjes terug op.

In Deinze wordt de mondmaskerplicht opnieuw versoepeld. Tot nu toe was het dragen van een mondmasker verplicht in het centrum van de stad en dit de klok rond. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) laat weten dat de regeling vanaf nu wordt versoepeld.

“Tussen 19 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens is het niet meer verplicht, tenzij het te druk is en de afstand van anderhalve meter niet kan bewaard worden. Dat is een logische versoepeling en we werken verder aan verfijningen. Net zoals viroloog Steven Van Gucht ben ik ervan overtuigd dat ze helpen. Mondmaskers zijn ambetant, maar hoe meer we ze op een goede manier dragen, hoe minder de kans bestaat dat we het virus doorgeven of dat we besmet geraken. Op die manier kunnen we ook ons leven min of meer laten draaien zoals het nu gaat.”