Mondmaskers in Deinze vanaf woensdag enkel nog verplicht in binnenstad: “Zeker tot de herfstvakantie” Joeri Seymortier

15 september 2020

16u41 1 Deinze Vanaf morgen, woensdag 16 september, zal het in Deinze enkel nog verplicht zijn om een mondmasker te dragen in de binnenstad. Dus niet langer op het hele grondgebied.

Elders dan in de binnenstad van Deinze moet je vanaf 12 jaar en ouder wel altijd een mondmasker op zak hebben. “De mondmaskerplicht in de Deinse deelgemeenten en woonwijken wordt opgeheven”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Er was geen draagvlak meer. Op plaatsen waar onvoldoende afstand kan gehouden worden, blijft een mondmasker dragen wel verplicht. De versoepeling komt er omdat de coronacijfers opnieuw onder de alarmdrempel zitten, en de stad meer verantwoordelijk aan de inwoners wil geven. De stad wil deze versoepelingen minstens aanhouden tot de herfstvakantie.”

Vanaf woensdag 16 september beperkt de stad de verplichting tot het permanent dragen van een mondmasker binnen de stadsring. Dat zijn alle straten binnen de N35 (Volhardingslaan-Tweebruggenlaan), de N466 (Stadionlaan/Kongoplein/ Peter Benoitlaan met inbegrip van de Leon Declercqstraat), de Guido Gezellelaan (met inbegrip van D-shopping), de Georges Martensstraat en de Gaversesteenweg (vanaf Driespoort, met inbegrip van Driespoort).

Op de fiets, stap, skateboard en in de rolstoel moet het niet, net zoals bij het intensief sporten.