Mondmaskers blijven voorlopig verplicht in Deinze-centrum Anthony Statius

24 september 2020

14u53 3 Deinze Gaat Deinze de mondmaskerplicht Gaat Deinze de mondmaskerplicht in het stadscentrum vanaf 1 oktober afschaffen? Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is voorlopig niet van plan om de maatregelen te versoepelen.

De nationale veiligheidsraad heeft gisteren beslist dat vanaf donderdag 1 oktober het dragen van mondmaskers in open lucht enkel nog verplicht zal zijn op drukke plaatsen. In Deinze moet je vandaag nog altijd een mondmasker dragen in het stadscentrum.

“Tot 1 oktober verandert er in Deinze niets”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “We kunnen ons dat trouwens ook niet permitteren, tenzij we echt opnieuw in lockdown willen. We zijn ook niet van plan om de mondmaskerplicht in het stadscentrum af te schaffen. De regels rond mondmaskers werden vorige week nog maar versoepeld in onze stad en voorlopig zijn die soepel genoeg. Onze stad blijft de besmettingen opstapelen en dit betekent dat we moeten blijven opletten. We blijven in alarmfase.”