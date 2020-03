Mona (10) deelt haar boeken in ‘minibieb’ Anthony Statius

19 maart 2020

15u02 0 Deinze De bibliotheek van Deinze is gesloten, maar wie op zoek is naar vers leesvoer kan terecht in de minibieb van Mona Vermeulen. Het tienjarig meisje installeerde een boekenkast in haar voortuin in de Lotenhullestraat 113 in Vinkt en nodigt iedereen uit om haar boeken te ontlenen en andere exemplaren in de plaats te steken.

Door de coronacrisis zitten de meeste kinderen en volwassenen thuis. Naast telewerken is er ook nood aan ontspanning en een goed boek komt daarbij van pas. Maar wat als je al je boeken in je kast heb uitgelezen en de bibliotheek gesloten is? Dan open je gewoon zelf een bibliotheek, net zoals Mona Vermeulen uit Vinkt.

“We gaan soms op reis naar Frankrijk en daar vind je vaak boekenkasten waar je boeken kan ruilen", vertelt Mona. “Aangezien ik al mijn boeken uitgelezen heb, kreeg ik het idee om ook zo’n minibieb te openen. Samen met mijn mama heb ik een boekenkast versierd en in de voortuin gezet. Je kan er een boek lenen, ruilen of binnenbrengen. De minibieb is gratis, maar het is niet de bedoeling dat mensen de boeken meenemen om te verkopen. Haal ook niet in een keer de volledige kast leeg, zo blijft het leuk voor iedereen. De boeken zijn verdeeld in drie categorieën: op het bovenste rek vind je de kinderboeken, daaronder de tienerboeken en onderaan de boeken voor volwassenen. Naast de kast ligt een gastenboek waarop iedereen een leuke boodschap kan schrijven.”

“De kast staat er sinds woensdagavond, dus het is nog even afwachten of het een succes wordt. Maar veel mensen hebben al laten weten dat ze boeken zullen komen brengen. Ik ga meermaals per dag een kijkje nemen”, besluit Mona.