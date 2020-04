Molotovcocktail naar Italiaans restaurant gegooid: “Intimidatie of jaloezie?” Wouter Spillebeen Anthony Statius

15 april 2020

15u21 0 Deinze Aan Italiaans restaurant Taormina in de Gaversesteenweg in Deinze is afgelopen nacht rond 4 uur een molotovcocktail aangestoken. De vlammen raakten niet verder dan het voetpad, dus het restaurant raakte niet beschadigd. “We hebben nog nooit met iemand problemen gehad, dus ik heb geen idee wie dit gedaan kan hebben”, zeggen de uitbaters.

Op de beelden die een camera in het restaurant Taormina maakte, is te zien hoe iemand in het holst van de nacht de molotovcocktail aanstak en naar de deur van het restaurant gooide. De brandende fles landde op het voetpad voor het restaurant. De vlammen sloegen gelukkig niet over op het restaurant, waardoor de schade eerder beperkt blijft.

In het gebouw woont een werknemer met zijn gezin boven het restaurant. Als het gebouw in brand was gevlogen, kon dat dus mogelijk desastreuze gevolgen hebben. “Zij hebben niets gehoord, maar een overbuur wel”, zegt mede-eigenaar Debora Arnone. “Die heeft de brandweer en de politie gebeld. De brandweer had weinig werk om de brand te blussen, want de vlammen waren klein. Ik weet niet of zo’n fles echt het gebouw in brand kan steken of of het hier alleen over intimidatie gaat.”

Deskundige

Wie de cocktail mogelijk gooide, weet Debora niet. “We hebben nog nooit met iemand problemen gehad, dus ik heb echt geen idee wie ons zo schrik aan wil jagen. Misschien is iemand jaloers? We zijn wel hard geschrokken.” Het restaurant is nog maar pas begonnen met een afhaalmenu, omdat het door de coronamaatregelen niet mag openen. “Gelukkig kunnen we daar voorlopig gewoon mee verder gaan.”

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een molotovcocktail gegooid werd naar het restaurant. Er werd een branddeskundige aangesteld. “We wachten momenteel nog op het verslag”, klinkt het. “Het is nog te vroeg om verdere details te geven, omdat het onderzoek volop loopt.”