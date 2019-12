Molensteen keert als picknicktafel terug naar Wontergem Anthony Statius

06 december 2019

16u17 0 Deinze De molensteen van Wontergem, die vorig jaar werd opgegraven achter oude melkerij Sint-Macharius in de Dentergemstraat, krijgt een definitieve plaats in het dorp. De basalten steen komt als monument en picknicktafel naast de kerk, vlakbij het het standbeeld van Tour de France-Winnaar Lucien Buysse. Leuk detail: Lucien Buysse was in zijn jonge jaren actief als molenaarsknecht.

In Wontergem is men trots op de geschiedenis van het dorp. Zo trots, dat zelfs een oude molensteen van drie ton er een eigen monument krijgt.

Van de 15de tot de 19de eeuw pronkte een houten korenwindmolen in de Dentergemstraat. De romp van de molen werd in het begin van de 20ste eeuw gesloopt en in 2018 schonken de broers Marc en Jozef Dewulf de steen, die jarenlang in hun tuin lag, aan het stadsbestuur. De molensteen ligt momenteel in de loods van de technische dienst van de stad, maar binnenkort keert hij terug naar het dorp. Met de technische hulp van de leerlingen hout, bouw en mechanica van VTI Deinze en de goede raad van de geschiedkundige kring Dunsa krijgt de steen een nieuwe functie in het dorp.

“De steen krijgt een plaats vlakbij het standbeeld van Lucien Buysse”, vertelt Bart Van Thuyne (CD&V), schepen bevoegd voor erfgoed. “Lucien Buysse, die in 1926 de Ronde van Frankrijk won, heeft nog in de molen van Wontergem gewerkt als molenaarsknecht. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om de molensteen een definitieve plaats te geven naast zijn standbeeld. Met de medewerking van de leerlingen van VTI Deinze, wordt de molensteen omgevormd tot een picknicktafel, ideaal als rustplaats voor de vele fietsers er passeren. Het ontwerp van de picknicktafel plaatst de molensteen schuin opdat zo weinig mogelijk water op de steen zou blijven liggen. De tafel, bestaande uit hout, heeft de vorm van een molenwiek. De bankjes en de tafelpoot worden uitgewerkt in cortenstaal en meer uitleg over het monument wordt in de tafelpoot uitgefreesd. Zo verschaffen we de geïnteresseerde passant informatie over het verleden van de deelgemeente Wontergem en houden we de identiteit van de gemeente levendig. Het monument zou rond Wontergemkermis in mei 2020 moeten klaar zijn.”