Modeshow, kunstmarkt en treintje moeten shoppers naar Deinze lokken tijdens Weekend van de klant Anthony Statius

02 oktober 2019

13u09 5 Deinze Deinze Winkelstad zet komend weekend alles op alles om shoppers naar de Leiestad te lokken. Op zaterdag rijdt het treintje van de Brielmeersen voor het eerst door de winkelstraten en op zondag is er naast een modeshow op de Markt ook de Kunstmarkt Carré d’Art.

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober worden de klanten naar jaarlijkse gewoonte verwend tijdens het Weekend van de klant. De consumenten krijgen niet alleen een leuk geschenk of korting bij de deelnemende handelaars, maar kunnen bovendien ook op zondag winkelen. De vzw Deinze Winkelstad laat deze hoogdag voor shoppers echter niet onopgemerkt voorbijgaan en plant heel wat extra activiteiten.

“Een nieuwigheid dit jaar is de kunstmarkt Carré d’Art op zondag”, zegt Chris Verghote. “Een deel van de Markt wordt omgetoverd tot een verzamelplaats voor onder andere kunstenaars, circusartiesten, muzikanten en food- en drinktrucks”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Dankzij de verschillende partners zoals Belcoprint, Marie Milart, CreaLief, KADE, Platvvorm en Farm komt er voor elke editie een gedifferentieerd aanbod rond kunst en cultuur, inclusief workshops en ateliers. Carré d’Art vindt van 11 tot 17 uur plaats en de volgende vier edities zijn gepland op zondagen 2 februari, 5 april, 7 juni en 4 oktober 2020.”

“Een tweede nieuwigheid is het Happy Loco-treintje van De Brielmeersen, die zaterdag voor het eerst wordt ingeschakeld om mensen gratis door de winkelstraten te voeren. Het principe is eenvoudig: het treintje rijdt langs twee vaste trajecten en wie op de trein wil stappen, moet gewoon met de hand wuiven. Wie wil afstappen, duwt op de toeter. Het startschot wordt gegeven tijdens het Weekend van de klant en daarna volgt een evaluatie. Het is de bedoeling dat het treintje alle zaterdagen rijdt in oktober, november, december en januari en dit van 13 tot 17.40 uur.”

“Net zoals twee jaar geleden is er op zondag 6 oktober van 14.30 tot 15.30 uur ook een modeshow op de Markt”, vervolgt centrummanager Chris Verghote. “Deelnemende Deinse handelaars tonen hun wintercollectie met de hulp van 150 mannequins, bestaande uit vrienden, familie, klanten en leden van het stadsbestuur. Deze Mode Gallery wordt opgeluisterd door de presentatie van Justine Dejonckheere, muziek van een DJ en enkele percussionisten van ‘Emporio de Percussion’ en de danskunsten van Dansstudio KaDanz. Tenslotte voorzien we dit weekend straatanimatie op de Markt en in de Tolpoortstraat, Gentstraat en Kortrijkstraat”, besluit Chris.

De deelnemende handelaars en hun openingsuren vind je terug op www.weekendvandeklant.be. Meer info via www.facebook.com/deinzewinkelstad, www.instagram.com/deinze_winkelstad en www.beleefdeinze.be.