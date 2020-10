Modeleerlingen exposeren duurzame kledij in Leietheater Anthony Statius

13 oktober 2020

17u40 0 Deinze De leerlingen van de afdeling Mode van Leiepoort campus Sint-Vincentius zetten dit jaar in op eerlijke mode. Hun duurzame ontwerpen zijn te zien in het Leietheater, waar vandaag de film The True Cost, die over hetzelfde thema gaat, getoond wordt.

In het kader van de Week van de Fair Trade worden in Deinze heel wat activiteiten georganiseerd. Een daarvan is de filmvertoning van The True Cost in het Leietheater. De modeleerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius zorgden vandaag voor de omkadering. In de foyer van het cultuurcentrum werden paspoppen met hun creaties opgesteld. Door het coronavirus was hun jaarlijkse modeshow in het water gevallen en op deze manier konden de studenten toch nog eens naar buiten komen.

“Het voorbije schooljaar stond in teken van eerlijke mode”, zegt technisch adviseur-coördinator Carine Deleersnijder. “De leerlingen hebben de focus gelegd op het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen. Om het gebruik van schaarse en ecologisch belastende grondstoffen te beperken werd er aan ‘upcycling’ gedaan, het geven van een tweede leven aan afgeschreven kledingstukken. Zo hebben de leerlingen van de eerste graad delen van oude kledingsstukken gebruik voor een barbecueschot. De leerlingen van de tweede graad hebben oude jeansbroeken omgevormd tot nieuwe draagbare creaties en de derde graad heeft oude Burberry-regenjassen verwerkt tot nieuwe jassen. In de tweede graad werd voor een ander project katoen met het Bio & Fair Trade-label gebruikt.”