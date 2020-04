Modeafdeling Sint-Vincentius maakt mondmaskers voor schoolmedewerkers Anthony Statius

28 april 2020

13u02 3 Deinze De leerkrachten van de school Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze kruipen opnieuw achter hun naaimachine om mondmaskers te maken. Na de 1.000 exemplaren voor de zorgsector, worden er nu nog eens minimum 500 gemaakt voor medewerkers van diverse Deinse scholen. “We hebben ondertussen een nieuw model mét filter ontworpen", zegt Carine Deleersnijder.

In maart startte de modeafdeling van Leiepoort campus Sint-Vincentius met de productie van mondmaskers in het naaiatelier op school. Er werden voor de paasvakantie 1.000 mondmaskers gemaakt voor verschillende zorginstellingen uit de streek, maar met de heropening van de scholen in het vooruitzicht werd de productie opnieuw opgestart.

“Nu maken we mondmaskers voor alle personeelsleden van de drie campussen van Leiepoort, namelijk Sint-Vincentius, Sint-Hendrik en Sint-Theresia, voor de personeelsleden van VTI Deinze, van VCLB Deinze en van basisschool de Leieparel”, zegt initiatiefneemster Carine Deleersnijder. “Er werden tot nu toe zo'n 500 stuks besteld. De mondmaskers bestaan uit een dubbele laag en kunnen gewassen worden op 60 graden Celsius. Het model werd aangepast en zo wordt er nu een opening voorzien voor een filter. Om social distancing te garanderen, kunnen we met maximaal zeven personen werken aan de mondmaskers. Zowel leerkrachten mode, andere leerkrachten en iemand van het onderhoudspersoneel helpen mee aan deze productie.”