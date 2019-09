Mobipunt aan Landegem-station wordt verder uitgebouwd Anthony Statius

18u40 1 Deinze Het mobipunt aan Landegem-station wordt verder uitgebouwd. Met het mobipunt - een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto of deelauto - aan het stadhuis was de Leiestad trendsetter in Oost-Vlaanderen en via het p roject ‘Netwerk mobipunten’ komen er 19 nieuwe bij in de provincie.

In februari vorig jaar werd in Deinze het eerste mobipunt geopend en het ziet er naar uit dat er in de volgende jaren vele zullen bijkomen. In Oost-Vlaanderen worden 19 mobipunten uitgerold via het project ‘netwerk mobipunten’. Ook het mobipunt aan Landegem-station, dat in november al werd ingehuldigd, wordt verder uitgebouwd.

“Net zoals fietssnelwegen de ruggengraat vormen voor het fietsnetwerk, moeten mobipunten de ankerpunten worden voor een mobiliteitssysteem op basis van deelmobiliteit, collectief vervoer en zachte mobiliteit”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit. “Het concept werd uitgewerkt door taxistop, autodelen.net en Infopunt publieke Ruimte dat we nu samen met de lokale besturen in de praktijk willen omzetten. Voor de inrichting van het mobipunt is per lokaal bestuur een budget voorzien van 23.000 euro waarvan 75 procent door Vlaanderen wordt gefinancierd en 25 procent door de gemeente.