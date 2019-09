MMC Deinze en Nevele smelt samen Anthony Statius

23 september 2019

15u39 0 Deinze De Minder Mobielen Centrale van Deinze fuseert vanaf november met die van Nevele. Een nieuw gebruiksreglement ligt ter goedkeuring voor op de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 26 september.

Vanaf november worden de MMC van Deinze en Nevele geïntegreerd in een gebruiksreglement. De planning en facturatie zal voortaan op een locatie gebeuren en dat is in Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen in Deinze.

“Een betere dienstverlening is het uitgangspunt geweest om dit retributiereglement aan te passen”, zegt schepen van sociale zaken Conny Despiegelaere (CD&V). “De MMC Deinze wordt dagelijks bereikbaar, wat vroeger niet het geval was. Ritten kunnen iedere voormiddag tussen 9 en 12 uur aangevraagd worden op het kantoor in de Gentpoortstraat 41, via 09/387.82.83 of via mmc@deinze.be. Vanaf november kan men de ritten drie dagen op voorhand aanvragen. De Minder Mobielen Centrale doet een beroep op vrijwillige chauffeurs. Deze chauffeurs krijgen vanaf november een vergoeding van 36 eurocent per kilometer.”