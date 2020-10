Mister Gay-finalist Milan gooit handdoek in de ring door gezondheidsproblemen Anthony Statius

08 oktober 2020

17u53 2 Deinze Deinzenaar Milan Colpaert doet niet meer mee met de Mister Gay Belgium-verkiezing. De twintigjarige jongeman kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen. “Het is met pijn in het hart, maar het kan niet anders”, zegt Milan.

Mister Gay Belgium 2020 zal dit jaar niet uit Deinze komen. Nochtans maakte kandidaat Milan Colpaert veel kans, want van de twaalf finalisten stond hij op de derde plaats in de polls. Enkele dagen geleden maakte hij echter bekend dat hij zich terugtrekt als kandidaat.

“Ik kamp al een tijdje met gezondheidsproblemen en heb zelf enkele dagen in het ziekenhuis gelegen”, zegt Milan. “Van de dokter kreeg ik het advies om stress te vermijden en om het rustig aan te doen en daarom heb ik besloten om mijn deelname stop te zetten. Het is met pijn in het hart, maar als je lichaam niet meewil, dan stopt het. Ik ben ongelooflijk trots op wat ik de afgelopen maanden heb mogen doen. Ik ben dankbaar voor elke persoon die ik mocht ontmoeten. Mijn verhaal vertellen en vooral zo mensen in beweging zetten om dat van hen te vertellen, was één van de mooiste dingen die ik mocht en kon doen. Of ik later nog eens zal deelnemen? Als mijn gezondheid het toelaat, zit die kans er wel in.”