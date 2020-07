Miracle Metal Meeting uitgesteld naar volgend jaar Anthony Statius

22 juli 2020

07u45 0 Deinze De vzw Miracle stelt de tweede editie van het festival Miracle Metal Meeting in Deinze uit naar 11 september volgend jaar. “De hoofdact Sanctuary heeft al bevestigd dat ze komen en mensen die een ticket gekocht hadden kunnen hun centen terugvorderen”, zegt organisator Kristof Baertsoen.

Naar aanleiding van de heropflakkering van de corona-pandemie en de beslissing van de regering om geen verdere versoepelingen toe te laten vanaf augustus ziet de vzw Miracle zich genoodzaakt om de Miracle Metal Meeting van zaterdag 19 september te verplaatsen naar volgend jaar.

“We hebben de voorbije weken hard gewerkt om een corona-bestendige editie voor maximum 800 bezoekers uit te denken en mogelijk te maken”, zegt Kristof Baertsoen. “Op deze manier wilden we de metalfans alsnog een beetje een festivalgevoel te geven deze zomer, maar het mag jammer genoeg niet zijn. Het is met pijn in het hart, maar voor het is financieel gewoon onmogelijk om dergelijk festival op te zetten voor zo weinig bezoekers. Afwachten tot eind augustus, in de hoop dat alles terug wat stabiliseert en er in september wél versoepelingen komen, is dan weer praktisch niet haalbaar.”

“Het festival zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 11 september en we zullen proberen om alle bands op de affiche van dit jaar mee te nemen naar volgend jaar. Ondertussen hebben Sanctuary, Liar en Turpentine Valley reeds bevestigd dat ze er ook volgend jaar graag bij zijn. Van de andere bands hopen we snel positief nieuws te ontvangen. Mensen die reeds een ticket gekocht hadden kunnen hun centen terugvorderen tot eind augustus. De tickets behouden voor volgend jaar kan uiteraard ook. Deze blijven gewoon geldig”, besluit Baertsoen.

Meer informatie via www.metalmeeting.be.