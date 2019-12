Miracle Metal Meeting krijgt vervolg Anthony Statius

01 december 2019

12u21 0 Deinze Goed nieuws voor de metalfans, want er komt een tweede editie van Miracle Metal Meeting. Dit muziekevenement zal plaatsvinden op 19 september 2020.

De Deinse vzw Miracle heeft zondag aangekondigd dat er volgend jaar een vervolg komt van Miracle Metal Meeting. De eerste editie vond plaats op 8 juni en met Channel Zero, BARK, Off The Cross, King Hiss en Fleddy Melcully pakte organisator Kristof Baertsoen al onmiddellijk uit met een topaffiche.

“Onze hoofdact ligt al vast, maar deze maken we pas later bekend”, zegt Kristof. “Ik kan wel al zeggen dat de band van hetzelfde kaliber zal zijn als Channel Zero. Voorlopig maken we enkel de datum bekend, zet dus 19 september 2020 al maar in de agenda.”

Meer info via het Facebookevenement.