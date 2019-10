Minitanks, -jeeps en -vliegtuigen in VTI: IPMS Gent organiseert elfde modelbouwbeurs Anthony Statius

23 oktober 2019

11u05 0 Deinze Fans van modelbouwvoertuigen moeten op zaterdag 26 oktober in VTI Deinze zijn. IPMS Gent, de lokale afdeling van de Plastic Modeller’s Society, organiseert er voor de elfde keer de Artevelde Challenge.

De Artevelde Challenge is een tweejaarlijks modelbouwevenement dat sinds 1999 ingericht wordt door IPMS Gent. Komende zaterdag vindt dit evenement voor de elfde keer plaats binnen de schoolmuren van VTI Deinze. De leden van IPMS Gent stellen er hun werken tentoon en vermits zij bouwers hebben op verschillende vlakken zullen er dan ook meerdere items aan bod komen zoals voertuigen, vliegtuigen, militair, figurines, schepen, papier en zelfs radiobestuurde items.

Naast de tentoonstelling voor leden IPMS Gent is er ook ruimte voorzien voor niet-leden. Er is ook een static show met echte voertuigen, stands van verschillende binnen- en buitenlandse handelaars en van andere Belgische modelbouwclubs. IPMS Gent organiseert ook een wedstrijd waaraan iedereen kan meedoen en er zijn meerdere prijzen en trofeeën te winnen in verschillende categorieën. Tenslotte zijn er warme en koude dranken en snacks voorzien.

Iedereen is welkom tussen 9 en 17 uur.