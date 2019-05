Minder chaos dankzij extra stembureaus in Palaestra Anthony Statius

26 mei 2019

10u56 7

Zowel in de Brielpoort als in sportcomplex Palaestra verliep het stemmen zondagochtend zonder al te veel problemen. Dankzij de zes extra stembureaus in de sportzaal van Palaestra was er geen chaos zoals tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar.

De wachttijden aan het stemhokje in de Brielpoort en sportcomplex schommelden ongeveer tussen een half uur en drie kwartier. In De Brielpoort vormden zich van ‘s morgens vroeg al lange rijen en om mensen vlotter te laten aanschuiven werden snel nog nadarhekken geplaatst. In de Palaestra stroomde de sporthal rond 10.30 uur goed vol, maar ook daar bleef het rustig.

Meer over Palaestra

Brielpoort