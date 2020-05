Milow komt volgend jaar naar Leietheater Anthony Statius

27 mei 2020

10u31 0 Deinze Milow komt op vrijdag 9 april 2021 met zijn Unplugged Tour naar Leietheater in Deinze. “Nog een klein jaartje wachten dus, maar ondanks de coronacrisis kijken we met Miracle graag vooruit naar een toekomst met muziek en concerten”, zegt organisator Kristof Baertsoen.

De Deinse vzw Miracle heeft dit jaar nog enkele evenementen op het programma staan. Op 19 september is er de Miracle Metal Meeting, op 25 september komt Clouseau naar de Brielpoort en op 20 november komt Clearwater Creedence Revival, een tributeband van Creedence Clearwater Revival, langs.

“We hopen dat de geplande evenementen voor het najaar kunnen doorgaan”, zegt Kristof Baertsoen. “Indien dit niet lukt, zullen we zo snel als mogelijk zoeken naar nieuwe data. Maar we moeten ook al verder vooruitkijken. Daarom kondigen we met enige trots aan dat we op vrijdag 9 april 2021 niemand minder dan Milow naar het Leietheater halen met zijn Unplugged Tour. Volgend jaar keert Milow, vijftien jaar na de release van zijn debuutalbum ‘The Bigger Picture’, terug naar zijn muzikale roots met een intieme akoestische tour. Met reeds zes platen op zijn palmares en songs die in het collectief geheugen gegrift staan, blijft Milow de harten veroveren met zijn warme stem en gouden gevoel voor melodie en harmonie.”

“Van zodra de ticketverkoop van start gaat, zullen we dit melden op onze sociale media en website. Houd deze dus zeker in de gaten”, besluit Kristof. Meer info via www.miraclevzw.be, www.facebook.com/miraclevzw.